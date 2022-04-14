"BİR YIL EVDEN DIŞARI ÇIKAMADIM"

Şarkıcı, 2013-2016 yıllarında panikatak bozukluğu yaşadığını da sözlerine ekledi. "Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım. Çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum." diyen Nalan, "Ölümden de korkmam aslında. ‘Bir şey olacak, öleceğiz’ ya da ‘Bana bir şey olmazsa onlara olacak’ hissiyle bir yıl geçti. Sonunda üstesinden gelmeye karar verdim. Doktora gittim ve panik atak tedavisi oldum. Ardından Bodrum’a yerleştim. Huzuru orada buldum." şeklinde konuştu.