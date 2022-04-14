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Nalan: Bir yıl evden dışarı çıkamadım

"Of Aman" lakabıyla tanınan Nalan, panikatak bozukluğu yaşadığı dönem bir yıl evden çıkamadığını açıkladı. Şarkıcı, "Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyordum. Tedavi olup, Bodrum’a yerleştim ve huzuru buldum" şeklinde konuştu

14.04.2022 - 11:40 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 90’lı yılların sevilen sanatçısı Nalan (48), Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” adlı programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Nalan, keşfediliş hikayesini anlattı.

  • Ünlü şarkıcı, "Zeynep Talu, Garo Mafyan’a solist arıyordu. Bana onunla Altın Pınar’ın barında buluşmamı söylediler fakat başka bir yerde çalıştığım için gitmedim. Zeynep Talu da çalıştığım bara gelip, beni dinledi. Her şey öyle başladı." dedi.

  • "OF AMAN NALAN' LAKABINI BANA GARO AĞABEY TAKTI"

    Nalan, “Of Aman” lakabını kendisine Garo Mafyan’ın taktığını dile getirdi. Konuyla alakalı konuşan Nalan, "İlk albümüm çıktığında Garo ağabey, 'Senin adın 'Of Aman Nalan...' Ferdi Tayfur’un da kadın versiyonu olacaksın.' dedi. Benim arabesk müzik söylemem bekleniyordu fakat pop’un üzerine Türk müziği vokali yaptım. Bu yüzden yıllarca ‘Ne tarz yaptığını bilmiyor’ dediler." ifadelerini kullandı.

  • "BİR YIL EVDEN DIŞARI ÇIKAMADIM"

    Şarkıcı, 2013-2016 yıllarında panikatak bozukluğu yaşadığını da sözlerine ekledi. "Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım. Çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum." diyen Nalan, "Ölümden de korkmam aslında. ‘Bir şey olacak, öleceğiz’ ya da ‘Bana bir şey olmazsa onlara olacak’ hissiyle bir yıl geçti. Sonunda üstesinden gelmeye karar verdim. Doktora gittim ve panik atak tedavisi oldum. Ardından Bodrum’a yerleştim. Huzuru orada buldum." şeklinde konuştu.

  • "ŞARKICILIĞI ASLA BIRAKMADIM"

    Sanıldığı gibi şarkıcılığı bırakmadığını belirten ünlü isim, "Asla işime veda etmedim. Ona yapışık doğdum. Arada ‘Bıraktı’ diye laflar dönüyor, duyuyorum. Birilerinin işine geliyor bu durum herhalde." dedi.

    Nalan, ayrıca, "Konservatuvarda okurken öğretim görevlisi olmak istiyordum. Türk müziğine de aşıktım. Akademik kariyer hayal ettim." açıklamasını da yaptı.

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