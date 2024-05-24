Nakil olan hasta her kalp atışında heyecanlanıyor

Kayseri'de yaşayan Ramazan ve Hava İncedayı çiftinin oğlu Mehmet İncedayı'ya, enfeksiyon hastalıkları ve zatürre şikayetiyle gittiği hastanede kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Uygulanan tedavilere rağmen rahatsızlığı artan İncedayı'ya 3,5 yıl önce yapay kalp takıldı. Üniversiteye hazırlanırken yapay kalple yaşamak zorunda kalan gencin cihazı sorun vermeye başlayınca, hasta Antalya'ya sevk edildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ile görüşen İncedayı'nın ismi, ulusal ve uluslararası acil nakil listesine alındı.

Akrabalarında da kalp rahatsızlığı olduğunu belirten İncedayı, "3,5 yıldır yapay kalple yaşıyordum. Cihazım sorun vermeye başladı. Antalya'da Ömer hocam acil nakil olmam gerektiğini söyledi. Organ bağış listesine alınınca 6 aydır Antalya'da yaşıyorum. Şükürler olsun organ bağışı çıktı ve kalp naklim başarılı geçti. Sağlık durumum iyiye gidiyor" diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren İncedayı, kalp rahatsızlığının hiçbir belirti vermediğini, zatürre şikayetleri için gittiğinde öğrendiğini söyledi.

Ailesiyle Antalya'ya taşınmak zorunda kalan gencin hayatı, gece saatlerinde çalan telefonla değişti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin bağışlanan kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Bayezid ve ekibi tarafından İncedayı'ya nakledildi.

İncedayı, laptop çantası gibi kalbini yanında taşıdığını, her zaman yedek pil bulundurmak zorunda olduğunu anlattı.

Zorlu süreçten geçtiğini ancak nakille kalbine kavuştuğunu vurgulayan İncedayı, "Kalbimi çantada sürekli yanımda taşıyordum. Nakilden sonra garip bir his oldu, kalbin çalışma ritmini unutmuşum. Bazen küt küt çarpıyor, çok heyecanlanıyorum. Yapay kalp varken normal kalp gibi atışlarını çok hissedemiyorsun" ifadesini kullandı.

"TEK HAYALİM FENERBAHÇE'NİN TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPMAK"

İncedayı, yeni hayatına başladığını ve sağlıklı, huzurlu bir hayat yaşamak istediğini dile getirerek, "Fenerbahçe taraftarıyım. Tek hayalim Fenerbahçe'nin tesislerinde antrenman yapmak, Fenerbahçeli futbolcularla bir araya gelmek. Bunu çok istiyorum. İnşallah böyle bir şansım olur" dedi.