Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Günün en çok aranılanlar arasında. Koronavirüs salgını sebebiyle hükümet tarafından verilen nakdi ücret desteği dün akşam Cumhurbaşkanı kararı ile uzatıldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI 2021

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatıldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2021?

İşverence ücretsiz izne çıkartılan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanıyor. Bu tutar günlük asgari ücretin yüzde 40’ına karşılık geliyor.