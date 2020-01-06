"Naime" kliniğin maskotu oldu

"Naime bana geldiğinde ağzında yaralar vardı ve yürüyemez haldeydi. İlk etapta virüs solunum sistemindeydi, daha sonra sinir sitemine sıçradı. Sinir sistemindeki rahatsızlığın tedavisi uzun ve ağır oldu. İlk etapta o müdahaleye girmedim, zamana bırakarak yavaş yavaş tedavi ettim. Şu an yemek yerken kafasını sallıyor, yürümekte zorlanıyor. Sempatik tavırlarının birçoğu sinir siteminden kaynaklanan problemler ama biz onu çok seviyoruz. Kliniğimizin uğuru. Çevreden gelip düzenli olarak sevenler var. Naime'yi alıp gezdirenler var. Naime'yi ilk sahibi başka birine vermiş. O kişiler bakamamış."