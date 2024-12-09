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        Haberler Magazin Nail Gönenli - İdil Yazar çiftinin fotoğrafı Özge Özpirinçci'den geldi

        Nail Gönenli - İdil Yazar çiftinin fotoğrafı Özge Özpirinçci'den geldi

        Avukat Nail Gönenli bir süredir şef İdil Yazar ile aşk yaşıyor. İkilinin yan yana olan ilk fotoğrafını ise oyuncu Özge Özpirinçci paylaştı

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        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 08:23 Güncelleme: 09.12.2024 - 08:25
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        Aşkın ilk fotoğrafını arkadaşı ortaya çıkardı
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        Nail Gönenli, Çağla Şıkel ile birlikteliğinin sona ermesinin ardından gönlünü İdil Yazar'a kaptırdı.

        Yaklaşık iki aydır birlikte olan Nail Gönenli ile İdil Yazar, aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı.

        AŞKIN İLK FOTOĞRAFINI ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ORTAYA ÇIKARDI

        Nail Gönenli, sevgilisi İdil Yazar ile yakın arkadaşları olan Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk ile eğlenmeye çıktı. Özpirinçci, hep birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Nail Gönenli
        #İdil Yazar
        #Özge Özpirinçci
        #Burak Yamantürk

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