Nafer Ermiş hayatını kaybetti

Yazar ve çevirmen Nafer Ermiş'ten acı haber geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da tanınan Nafer Ermiş'in kalp krizi sonucu hayata veda ettiği öğrenildi. Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Yazar, çevirmen ve editör Nafer Ermiş vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." denildi.

NAFER ERMİŞ KİMDİR?

Nafer Ermiş, 1964 yılında Denizli’de doğdu. Mülkiye’yi bitirdikten sonra 1990 yılında Almanya’ya gitti. On yıl kaldığı Almanya’da Bremen Üniversitesi’nin Felsefe, Kültür Bilimleri ve Alman Filolojisi üzerine eğitim aldı. Otuz’a yakın kitap çevirdi ve İmge Yayınevi'nde editörlük yaptı. Kendine ait üç kitabı bulunuyor.