Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuoyunda gündemden hiç düşmeyen konulardan biri olan "Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi" için geçtiğimiz Ekim ayında önemli bir çalıştaya imza atmıştı. Çalıştaya bakanlar, bürokratlar, hukukçular, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılmıştı.

ÇALIŞTAYDA UZLAŞI ÇIKMADI

Konu tüm boyutlarıyla tartışıldı, alternatif formüller üzerine konuşuldu, ancak uzlaşma sağlanamadı.. Kadın derneklerinin ağırlıklı olduğu grup mevcut sistemin devamını savundu. Yargıtay temsilcileri ve eşinden boşanmış erkekler ise, ömür boyu nafaka uygulamasının son bulmasını ve sınırlandırılmasını görüşünü dile getirdi.

BAKANLIK İKİ FORMÜL ÜZERİNDE DURUYOR



Adalet Bakanlığı mevcut öneriler ışığında yeni nafaka sistemine ilişkin yasa taslağına dair çalışmasını sürdürüyor. Bakanlığın da nafakaya bir süre sınırı konulması yönünde taslak metin hazırladığı belirtiliyor. Bu çerçevede Bakanlığın iki formül üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

İLK GÖRÜŞ: ALT SINIR KONULSUN



Masaya konulan seçeneklerden ilki nafakaya bir alt sınır konulması. Bu alt sınırın 1 ya da 2 yıl olması gerektiği konusunda görüşler mevcut. Bu limitin üstünde ise evlilikte geçirilen sürenin yarısı ya da en fazla 5 yıl olması gibi kriterlerle sınırlandırılması hedefleniyor.

İKİNCİ GÖRÜŞ: SÜREYİ HAKİM TAKDİR ETSİN



Bakanlığın üzerinde durduğu ikinci formül ise yine bir alt sınır konulmakla birlikte nafaka konusunu tamamen hakimin takdir yetkisine bırakılması…Buna göre aile hakimi boşanmanın niteliği, süresi, eşlerin maddi durumu, çocukların velayetinin kime verildiği gibi kriterler ışığında nafaka süresini takdir edebilecek.

SEÇİM SONUNA KALABİLİR



Ancak düzenlemenin 31 Mart yerel seçimleri öncesi Meclis gündemine gelmesi beklenmiyor. Meclis’in çalışma takvimi oldukça yoğun. Yeni sistemin yerel seçimler sonrası TBMM gündemine gelebileceği konuşuluyor.