Nafaka ödemediği için 8000 yıl İsrail'den ayrılamayacak!

İsrail'de yaşayan Avustralyalı bir baba, 1,8 milyon sterlinlik çocuk nafakası borcunu ödemediği sürece en az 8000 sene İsrail'den çıkamayacak.
Daily Mail'de yer alan habere göre 44 yaşındaki Noam Huppertt, aslen Avustralya vatandaşı ancak nafaka borcunu ödemediği sürece 31 Aralık 9999'a kadar İsrail'den ayrılamayacak.
"İSRAİL'DE KİTLENMİŞ HALDEYİM"
Mahkeme, Huppert'ın iki çocuğuna da 18 yaşına gelene kadar her ay 5 bin Şekel nafaka ödemesine karar vermişti. Kararın 2013 yılında alındığını belirten Huppert, "Bu süreçte iş için bile ülkeden dışarıya adım atamadım. 2013'ten bu yana İsrail'de kitlenmiş haldeyim" dedi.
Huppert'ın henüz bir ödeme yapıp yapmadığı veya ülkeden çıkma için tamamını tek bir seferde mi ödemesi gerektiği bilinmiyor.
Seyahat yasağının sona ereceği yılın, polis bilgisayar sisteminin izin verdiği en yüksek sayının 9999 olduğu için böyle seçildiğine inanılıyor.
Öte yandan bu, İsrail'de boşanma davalarında görülen ilk orantısızlık değil. 2019'da oluşturulan 'No Exit Order' isimli bir internet sitesinde, birçok babanın seyahat yasağı aldığı ve bu sebeple boşanamadıkları belirtilmişti.
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