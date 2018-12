Nacional Potosi: 2 - The Strongest: 3 (Maç sonucu)

Bolivya Premier Lig Clausura Nacional Potosi - The Strongest maçına sahne oldu.Nacional Potosi maça şu 11'le başladı: Leonardo Romero, Luis Torrico, Nelvin Soliz, Martin Galain, Jorge Samuel Flores, Jhon Garcia, Miguel Quiroga, Ronald Gallegos, Harold Reina, Gerardo Yecerotte, Jenrry Alaca MacondeThe Strongest mücadeleye şu 11'le başladı: Daniel Vaca, Marvin Bejarano, Luis Martelli, Ramiro Daniel Ballivian, Edison Carcelen, Pablo Escobar, Jhasmany Campos, Rudy Cardozo, Raul Castro, Diego Wayar, Rolando BlackburnDakikalar 21 olduğunda Jhon Garcia ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 32. dakikada Pablo Escobar konuk takımın 1-1 beraberliği yakalamasını sağladı. Maçın ilk devresi 1-1 bitti. Nacional Potosi oyuncusu Jorge Samuel Flores sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 49. dakikada Rolando Blackburn, The Strongest adına ikinci golü attı.90. dakikada Christian Novoa Sandin skoru 1-3 olarak değiştirdi.90. dakikada Aldo Paniagua skoru 2-3 olarak değiştirdi.İkinci 45 dakikada The Strongest futbolcuları Diego Wayar, Jhasmany Campos ile Nacional Potosi futbolcusu Nelvin Soliz sarı kart gördü.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Nacional Potosi takımında Jhon Garcia, Leonardo Romero, Jorge Samuel Flores oyundan çıktı, Wilder Salazar, Javier Rojas Iguaro, Aldo Paniagua sahaya girdi, The Strongest takımında ise Pablo Escobar, Rudy Cardozo, Rolando Blackburn çıkarken Christian Novoa Sandin, Luis Rodriguez, Rodrigo Vargas girdi. Maçı The Strongest 2-3 kazandı.508 kodlu maçta İddaa'da The Strongest galibiyetine bahis oynayanlar 2.05 oranını kazandı.Nacional Potosi takımının son 5 maçlık performansı: 1 galibiyet, 4 yenilgi. Konuk The Strongest ise bu süreçte 4 kez kazandı, 1 kez yenildi.