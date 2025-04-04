Naci Görür’ün panel vereceği salonu su bastı

Bingöl’de TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından kentin muhtemel deprem afetine dikkat çekmek amacıyla Prof. Dr. Naci Görür’ün de katılımcı olacağı panel düzenlenecekti.

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Saat 15.00’da yapılması planlanan panel öncesi, konuşmanın yapılacağı Bingöl Belediyesi konferans salonunu su bastı.

Salonun ön kısmı bir anda suyla dolarken, Prof. Dr. Görür bir süre bekledikten sonra etkinliğin yapılacağı salondan ayrıldı. Biriken su hortum ve kovalarla taşındı.

Aynı yerde daha önce de su baskınlarının olduğu kaydedildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.