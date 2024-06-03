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        Haberler Gündem Güncel Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile | Son dakika haberleri

        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile

        Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı facianın ardından dikkat çeken uyarılarda bulundu. Çöken binanın bulunduğu bölgenin yapısına dikkat çeken Görür, "Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:39
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        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
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        İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi de yaralandı.

        Küçükçekmece'de bina çöktü!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1988 yılında inşa edilen bina için mühendislik hizmeti alınmadığını, 1,5 katın kaçak eklendiğini ve deniz kumu kullanımı tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili olarak 1 başsavcı vekili ile 1 cumhuriyet savcısı ve 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Binanın sahibi ile binadaki işletme sahibi gözaltına alındı.

        "DEPREMDE NE OLUR DÜŞÜNEMİYORUM BİLE"

        Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.

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        Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile.

        Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri. Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul'u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır. İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar, sevgiyle"

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        #naci görür
        #Deprem
        #küçükçekmecedeki çöken bina
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