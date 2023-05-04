N ile Başlayan Kız İsimleri: N Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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N ile başlayan kız isimleri hem popüler hem de modern isimleri içinde barındırır. Bu nedenle ailelerin ilk isim tercihleri arasına girer. Peki, N harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? Siz de yeni doğacak bebeğiniz için henüz isim bulamadıysanız N harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz. İşte N ile başlayan kız bebeği isim önerileri…

N ile Başlayan Kız İsimleri

Nadir bulunan, henüz keşfedilmemiş ya da modern ve popüler isim arayışı içindeyseniz N ile başlayan kız isimlerini mutlaka inceleyin.

N Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Nabia: Yerden fışkırarak çıkan

Yerden fışkırarak çıkan Naciye: Selamete eren, kurtulmuş

Selamete eren, kurtulmuş Nadide: Görülmemiş, az bulunan

Görülmemiş, az bulunan Nadime: Tövbekâr, tövbe eden

Tövbekâr, tövbe eden Nadire: Az bulunan, seyrek görülen, nadir

Az bulunan, seyrek görülen, nadir Nadiye: Seslenen

Seslenen Nafia: Bayındırlık işleri

Bayındırlık işleri Nafile: 1) İşe yaramayan, boşa giden. 2) Fazladan kılınan namaz ya da oruç.

1) İşe yaramayan, boşa giden. 2) Fazladan kılınan namaz ya da oruç. Nafiye: Ortadan kaldırılan

Ortadan kaldırılan Nafize: Sözünü dinleten, sözü geçen

Sözünü dinleten, sözü geçen Nagehan / Nagihan: Bir anda, ansızın, vakitsiz

Bir anda, ansızın, vakitsiz Nağme: Uyumlu olan ses

Uyumlu olan ses Nahide / Nahite: Yetişmekte olan genç kız

Yetişmekte olan genç kız Naime: Zarif ve ince kadın

Zarif ve ince kadın Naire: Sıcaklık

Sıcaklık Nalan: İnleyen

İnleyen Nalie: İstekleri kabul eden, muradına eren

İstekleri kabul eden, muradına eren Name: Sevgiliye yazılan mektup

Sevgiliye yazılan mektup Narin: Zarif kadın

Zarif kadın Nas: 1) Yardımcı 2) Kuran’da geçen bir sure ismi.

1) Yardımcı 2) Kuran’da geçen bir sure ismi. Naşide: Şiir okuyan kişi

Şiir okuyan kişi Naz: İstekli gibi görünen ancak çekingen davranan

İstekli gibi görünen ancak çekingen davranan Nazan: Cilveli, nazlı

Cilveli, nazlı Nazende: Naz yapan sevgili

Naz yapan sevgili Nazife: Kibar ve zarif kadın

Kibar ve zarif kadın Nazire: Örnek davranış

Örnek davranış Nazlı: Naz yapan kadın

Naz yapan kadın Nazmiye: Şiir ile alakalı olan

Şiir ile alakalı olan Nebahat: Ünlü, onurlu, şerefli

Ünlü, onurlu, şerefli Nebiye: Yol gösterici, doğru yolda olan

Yol gösterici, doğru yolda olan Necibe: Soyu temiz olan kişi

Soyu temiz olan kişi Necla: Evlat, nesil

Evlat, nesil Necmiye: Yıldızlar ile ilgili olan

Yıldızlar ile ilgili olan Nedime: Sohbeti hoş kadın arkadaş

Sohbeti hoş kadın arkadaş Nefise: Çok beğenilen kadın

Çok beğenilen kadın Nehir: Akarsu adı

Akarsu adı Nergis: Çiçekli bir süs bitkisi

Çiçekli bir süs bitkisi Neriman: Cesur, yiğit kişi

Cesur, yiğit kişi Nermin: İnce, kibar ve nazik

İnce, kibar ve nazik Nesli: Soya ait

Soya ait Neslihan: Han soyuna mensup

Han soyuna mensup Neslişah: Şah soyuna mensup

Şah soyuna mensup Nesrin: Yaban gülü

Yaban gülü Neşe: Sevinç

Sevinç Neval: Talih, bağış

Talih, bağış Nevcan: Yeni doğan

Yeni doğan Nevin: Yeni olan, yepyeni

Yeni olan, yepyeni Nevra: Işık, parlaklık

Işık, parlaklık Nezahat: Ahlaklı ve temiz olan

Ahlaklı ve temiz olan Nezihe: Masun ve temiz kişi

Masun ve temiz kişi Nigâr: Resim kadar güzel kadın

Resim kadar güzel kadın Nihal: İnce vücutlu, fidan gibi kadın

İnce vücutlu, fidan gibi kadın Nihan: Gizli, sır gibi saklı

Gizli, sır gibi saklı Nil: Mısır’dan geçen büyük nehir

Mısır’dan geçen büyük nehir Nilay: Ayın parlaklığı, ay gibi parlak

Ayın parlaklığı, ay gibi parlak Nilgün: Çivit renginde ya da koyu mavi renginde olan

Çivit renginde ya da koyu mavi renginde olan Nilhan: Nil’in hanı

Nil’in hanı Nilüfer: Su birikintisinde açan bir çiçek türü

Su birikintisinde açan bir çiçek türü Nisa: 1) Kuran’da geçen bir sure. 2) Kadın.

1) Kuran’da geçen bir sure. 2) Kadın. Nur: Allah’tan geldiğine inanılan ışık

Allah’tan geldiğine inanılan ışık Nuray: Nurlu, nurdan olan, ışıklı

Nurlu, nurdan olan, ışıklı Nurcan: Neşeli

Neşeli Nurcihan: Cihanın nuru

Cihanın nuru Nurçin: Nur toplayan, nur derleyen

Nur toplayan, nur derleyen Nurperi: Peri gibi güzel ve aydınlık

Peri gibi güzel ve aydınlık Nurinisa: Kadınlığın aydınlığı, ışığı

Kadınlığın aydınlığı, ışığı Nurseli: Işık seli

Işık seli Nurşah: Aydınlıkların şahı

Aydınlıkların şahı Nurşen: Mutlu ve ışık saçan

Mutlu ve ışık saçan Nurtaç: Nurdan taç takan

Nurdan taç takan Nurten: Teni ışık olan

Teni ışık olan Nurun: Işıklı

Işıklı Nükhet: Güzel kokan, teni berrak olan güzel kadın

Güzel kokan, teni berrak olan güzel kadın Nüzhet: Sevinç, feraha eren

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner