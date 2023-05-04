N ile Başlayan Erkek İsimleri: N Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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N ile başlayan erkek isimleri, belli dönemlerde internet üzerinden en çok aranan konular arasındaki yerini alır. Eğer siz de bebeğinize; anlamlı, nadir kullanılan ya da klasik bir isim vermek istiyorsanız N harfi ile başlayan erkek bebek isimlerine göz atabilirsiniz. İşte N harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…

N ile Başlayan Erkek İsimleri

Son yıllarda anne-baba adayları, dünyaya gelmeye hazırlanan bebekleri için ilginç ve daha önce çok duyulmamış isimler arasından seçim yapmaktadır. Diğer yandan klasik isimlerden vazgeçmeyen, sade ve anlamlı isimlere öncelik tanıyan çiftler de bulunmaktadır. N ile başlayan erkek isimleri, aradığınız özellikte isim bulabileceğiniz bir kategoridir. Bu nedenle N ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini sizler için sıraladık.

N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Nabi: Haber veren, yüksek

Haber veren, yüksek Naci: Cehennemden kurtulan

Cehennemden kurtulan Nadi: Bağıran

Bağıran Nadir: Eşine az rastlanan, ender bulunan

Eşine az rastlanan, ender bulunan Nahit: Zühre yıldızı

Zühre yıldızı Nail: Muradına kavuşan

Muradına kavuşan Naim: 1) Cennetin bir bölümü. 2) Varlık içinde yaşayan kişi

1) Cennetin bir bölümü. 2) Varlık içinde yaşayan kişi Namık: Yazar, yazıcı

Yazar, yazıcı Nasir: Yardımcı

Yardımcı Nayman: Batı Moğolistan’da sekiz oymaktan oluşan Türk topluluğu

Batı Moğolistan’da sekiz oymaktan oluşan Türk topluluğu Nazım: Düzenleyen

Düzenleyen Nazif: Temiz

Temiz Nazmi: Nazımla, şiirle ilgili

Nazımla, şiirle ilgili Nebi: Mesaj veren, haberci

Mesaj veren, haberci Necat / Necati: Kurtuluşa, selamete eren kişi

Kurtuluşa, selamete eren kişi Necdet: Korkusuz kahraman

Korkusuz kahraman Necip: Soyu temiz

Soyu temiz Nedim: Yakın arkadaş, dost

Yakın arkadaş, dost Nedret: Az bulunan, nadir olan

Az bulunan, nadir olan Nehar: Gündüz

Gündüz Nejat: Soy

Soy Nerim: Cesur, pehlivan

Cesur, pehlivan Nesren: Nesir, düz yazı

Nesir, düz yazı Neşat: Şenlik, sevinç

Şenlik, sevinç Neşet: Meydana gelme

Meydana gelme Nevfel: Deniz

Deniz Nevşah: Yeni bitmiş geyik boynuzu

Yeni bitmiş geyik boynuzu Nevzat: Yeni doğan, yeni doğmuş

Yeni doğan, yeni doğmuş Nihad / Nihat: Yaradılış, tabiat, huy

Yaradılış, tabiat, huy Niyazi: Günahları için Allah’a yalvaran, yakaran

Günahları için Allah’a yalvaran, yakaran Nizam: Kural, düzen, kaide

Kural, düzen, kaide Noyan: Başkomutan, orduların başında bulunan

Başkomutan, orduların başında bulunan Nuh: Bir peygamber ismi

Bir peygamber ismi Numan: 1) Bir gelincik türü. 2) Kan.

1) Bir gelincik türü. 2) Kan. Nuralp: Işık saçan yiğit

Işık saçan yiğit Nurbay: Aydınlık saçan yiğit

Aydınlık saçan yiğit Nurettin: Dinin ışığı

Dinin ışığı Nuri: Nur gibi, nur ile ilgili

Nur gibi, nur ile ilgili Nurkan: Soyu nurlu olan

Soyu nurlu olan Nurkut / Nursal: Işık ver anlamında

Işık ver anlamında Nurseza: Nur ve aydınlığa layık olan

Nur ve aydınlığa layık olan Nurullah: Allah’ın nuru

Allah’ın nuru Nusret: Üstünlük, Allah’ın yardımı, başarı

Üstünlük, Allah’ın yardımı, başarı Nusrettin: Dinin üstünlüğü

Dinin üstünlüğü Nurtaç: Tacı nurdan olan, nurlu taç takan

Tacı nurdan olan, nurlu taç takan Nuyan: Soylu kişi

Soylu kişi Nüvit: Müjdeli haber

Müjdeli haber Nüzhet: İstek, zevk, keyif

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner