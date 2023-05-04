N ile başlayan erkek isimleri, belli dönemlerde internet üzerinden en çok aranan konular arasındaki yerini alır. Eğer siz de bebeğinize; anlamlı, nadir kullanılan ya da klasik bir isim vermek istiyorsanız N harfi ile başlayan erkek bebek isimlerine göz atabilirsiniz. İşte N harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…
N ile Başlayan Erkek İsimleri
Son yıllarda anne-baba adayları, dünyaya gelmeye hazırlanan bebekleri için ilginç ve daha önce çok duyulmamış isimler arasından seçim yapmaktadır. Diğer yandan klasik isimlerden vazgeçmeyen, sade ve anlamlı isimlere öncelik tanıyan çiftler de bulunmaktadır. N ile başlayan erkek isimleri, aradığınız özellikte isim bulabileceğiniz bir kategoridir. Bu nedenle N ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini sizler için sıraladık.
N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Nabi: Haber veren, yüksek
- Naci: Cehennemden kurtulan
- Nadi: Bağıran
- Nadir: Eşine az rastlanan, ender bulunan
- Nahit: Zühre yıldızı
- Nail: Muradına kavuşan
- Naim: 1) Cennetin bir bölümü. 2) Varlık içinde yaşayan kişi
- Namık: Yazar, yazıcı
- Nasir: Yardımcı
- Nayman: Batı Moğolistan’da sekiz oymaktan oluşan Türk topluluğu
- Nazım: Düzenleyen
- Nazif: Temiz
- Nazmi: Nazımla, şiirle ilgili
- Nebi: Mesaj veren, haberci
- Necat / Necati: Kurtuluşa, selamete eren kişi
- Necdet: Korkusuz kahraman
- Necip: Soyu temiz
- Nedim: Yakın arkadaş, dost
- Nedret: Az bulunan, nadir olan
- Nehar: Gündüz
- Nejat: Soy
- Nerim: Cesur, pehlivan
- Nesren: Nesir, düz yazı
- Neşat: Şenlik, sevinç
- Neşet: Meydana gelme
- Nevfel: Deniz
- Nevşah: Yeni bitmiş geyik boynuzu
- Nevzat: Yeni doğan, yeni doğmuş
- Nihad / Nihat: Yaradılış, tabiat, huy
- Niyazi: Günahları için Allah’a yalvaran, yakaran
- Nizam: Kural, düzen, kaide
- Noyan: Başkomutan, orduların başında bulunan
- Nuh: Bir peygamber ismi
- Numan: 1) Bir gelincik türü. 2) Kan.
- Nuralp: Işık saçan yiğit
- Nurbay: Aydınlık saçan yiğit
- Nurettin: Dinin ışığı
- Nuri: Nur gibi, nur ile ilgili
- Nurkan: Soyu nurlu olan
- Nurkut / Nursal: Işık ver anlamında
- Nurseza: Nur ve aydınlığa layık olan
- Nurullah: Allah’ın nuru
- Nusret: Üstünlük, Allah’ın yardımı, başarı
- Nusrettin: Dinin üstünlüğü
- Nurtaç: Tacı nurdan olan, nurlu taç takan
- Nuyan: Soylu kişi
- Nüvit: Müjdeli haber
- Nüzhet: İstek, zevk, keyif