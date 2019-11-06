06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Myrtle Corbin kimdir?
Doğum tarihi: 12 Mayıs 1868, Lincoln County, Tennessee, ABD
Ölüm tarihi ve yeri: 6 Mayıs 1928, Cleburne, Teksas, ABD
Eş: James Clinton Bicknell
Çocuklar: Clinton Francis Bicknell, Lillian Josephine Bicknell, Ruby Eugenia Bicknell Wells, Nancy Estelle Bicknell Altaras
Kardeşleri: Merida Corbin, Willie Ann Corbin Bicknell, Laura Ann Sullens Blakely, James Henry Corbin
Ebeveynler: William H. Corbin, Nancy Corbin
12 Mayıs 1868 tarihinde doğan ve 6 Mayıs 1928 tarihinde hayata gözlerini yuman Josephine Myrtle Corbin dipygus olarak doğmuş Amerikalı bir konser sanatçısıydı. Vücut ekseni geliştiği için ayrılmasının bir sonucu olarak, belden aşağıya yan yana iki ayrı bacağa sahip. Küçük iç bacaklarının her biri dış bacaklarından biriyle eşleştirildi. İç bacaklarını hareket ettirebildiği söyleniyordu, ancak yürümek için çok zayıflardı.
Tıp dergilerindeki teratologlar ve on dokuzuncu yüzyıldaki ansiklopediler, Corbin'in anomalisini zamanın sözleşmelerine göre farklı, ancak aynı derecede karmaşık terimler kullanarak sınıflandırdılar. Bazıları ona "dipygus dibrachius tetrapus", diğerleri ise " durum arka dikotomi," çok değişken schizorachis "adını verdi. Bir doktor Brooks H. Wells, onu "füzyon yoluyla moneadepatik, ileadelphic canavar sınıfına ait kadın" olarak nitelendirdi.
ÖLÜMÜ
6 Mayıs 1928'de Teksas'ta Cleburne'de streptokok enfeksiyonu olan Erysipelas'ta öldü . Tabutu betonla kaplıydı ve çeşitli aile üyeleri tamamen iyileşene kadar gözetim altında tutuldu. Bu mezar soyguncularının cesedini çalmalarını engellemekti. Birkaç tıbbi uygulayıcı ve özel koleksiyoncu, cesedi için maddi tazminat teklif etti.
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