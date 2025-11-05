Myra Antik Kenti'nde bulunan heykelcikler ilk kez tarih meraklılarıyla buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Festival kapsamında, Myra'da 2020-2021'de Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen kazılarda bulunan pişmiş topraktan yapılan heykelciklerin yer aldığı "Myra'nın Terrakotta Heykelcikleri" sergisi de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Çevik, antik kentin tiyatrosunda yapılan sondajlarda hiç olmadığı kadar zengin bir heykelcik koleksiyonuna ulaştıklarını ve sonraki yıllarda bulunan parçalarla heykelcikleri tamamlandığını kaydetti.

Helenistik dönemde yaklaşık 300 yıl boyunca değişik zamanlarda üretildiği belirlenen heykelciklerin bilime, arkeolojiye ve sanata büyük katkı verdiğini vurgulayan Çevik, "Bu çok özel eser grubunu ilk kez ve tam da doğdukları yerde sergilemenin heyecanı içerisindeyiz. Roma tiyatrosu henüz yokken Helenistik katmanda bulduğumuz bu heykeller, olasılıkla kutsal bir alanda Helenistik dönem boyunca yapılan sunuların toplandığı bir yerdeydi" diye konuştu.

Çevik, heykelciklerin geniş tipolojik repertuvarları, rengarenk boyaları, iyi korunmuş olmalarının yanı sıra, 300 yıllık geniş bir aralıkta üretilmiş olmalarıyla oldukça sıra dışı bir koleksiyon olduğunu ifade etti.

Heykelciklerin küçük ancak taşıdıkları hafızanın büyük olduğunu dile getiren Çevik, bu tarihi eserlerin, Helenistik dönem Myra halkının uzak geçmişte kalan kültür, inanç, günlük yaşam, estetik beğeni ve heykelcik üretim tekniklerini kendilerine aktardığını söyledi. Çevik, şöyle konuştu: "Bir yanda çocuklarını taşıyan kadınlar, bir yanda rengarenk giysileri ile dansçılar, bir yanda tanrı ve tanrıçalar, Artemis, Herakles, Aphrodite, Leto ve çocukları. Bir yanda ise günlük hayatın tam içinden köpeğiyle oynayan çocukların ve süvarilerin aralarında yer aldığı bu zengin buluntu grubu, bulundukları yer olan Myra Tiyatrosu'na bu sergi ile 2100 yıl sonra yeniden döndü. Nicelik ve nitelikte o kadar farklı ve zengindirler ki sanki dönemi anlamamız için anlaşarak hep beraber toplanıp bize gelmişler. Sergilenen heykelciklerin birçoğu binlerce parça arasından eşleri bulunarak tamamlandı, tekrar hayata döndürüldü ve burada ilk kez halkla buluşturuldu. Sanki kadim Myra-Lykia halklarını ve yaşantısını aynı toprakların şimdiki halkına anlatmak üzere yola çıkmış ve bizim kazmamızı beklemişler gibi."

Bu eşsiz koleksiyonun 56 örneğinin Myra tiyatrosunun galerileri içindeki bir Roma dükkanında sergilendiğini kaydeden Çevik, koleksiyonun 2026 yılından itibaren Likya Uygarlıkları Müzesi'nde kalıcı sergiye alınacağını bildirdi. Çevik, Myra Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Sema Talu tarafından hazırlanacak doktora tezi kapsamında eserlerin bilim dünyasına sunulacağını da sözlerine ekledi. Küratörlüğünü de Prof. Dr. Nevzat Çevik'in yaptığı sergi 9 Kasım'a kadar gezilebilecek.