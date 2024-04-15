Müzisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'da, müzisyen evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
Şanlıurfa'da Eyüp Durusoy adlı müzisyen evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, düğünlerde şarkı söyleyen Eyüp Durusoy (37), evinde ölü bulundu.
DHA'nın haberine göre tabancayla vurulduğu bildirilen Durusoy'un ölümü araştırılıyor.
Olay, dün gece geç saatlerde Sarayaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağladığı öğrenilen Eyüp Durusoy'un yalnız yaşadığı evden silah sesi duyuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Durusoy'u evinde ölü buldu. Tabancayla vurulduğu bildirilen Eyüp Durusoy'un cenazesi, savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.