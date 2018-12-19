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İstanbul Kadıköy’de metro girişinde eşyalarını bırakmak istemesi üzerine polis memurları tarafından darp edildiği iddia edilen müzisyen Gülşah Erol’un soruşturmasında savcılık kararını verdi.
EMANET BIRAKMA TARTIŞMASI
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay 2 Ağustos 2017 günü Kadıköy metro istasyonunda yaşandı.
Müzisyen Gülşah Erol turnikedeki güvenlik görevlilerine, şarj aletini bir yerde unuttuğunu, alıp gelene müzik aletini yanlarında bırakmak istediğini söyledi. Bunun yasak olduğunu belirten güvenlik görevlileriyle Erol arasında tartışma başladı. Bu sırada orada görev yapan 2 polis memuru tartışmaya dahil oldu. Eşyalarını alıp gitmesini söyledi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma itişmeye dönüştü.
“SENİ ÖLDÜRÜRÜM” TEHDİDİ
İddiaya göre Gülşah Erol polis memurlarına hakaret ve tehdit içeren sözler sarf etti. Erol bir polis memuruna tekme atarken, diğerinin de elini tırnakladı. Polis memurları da genç müzisyeni zor kullanarak metro istasyonu içinde bulunan personel dinlenme odasına götürdü ve darp etti. Enstrümanını da kırdı. Polis memurları burada Erol’a cinsel içerikli cümleler kullanarak hakaret etti. Bir polis memuru müzisyen kadına, “Seni öldürürüm” diyerek silahla tehdit eyleminde de bulundu.
BİR POLİSE 6 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Polis memuru Mehmet Ö. hakkında, “kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından 1 yıl 1 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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