Müzikle hayata bağlanan genç kız kanseri yenerek EKPSS'de birinci oldu

Ayağa kalkamayan ve tedavi süreci devam eden Aracı, müziğe olan ilgisi ve annesinin desteğiyle yeniden hayata tutundu.

Beynindeki tümör nedeniyle 3 kez ameliyat olan ve uzun süre kemoterapi ve radyoterapi alan Aracı, 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra felç oldu.

"MÜZİK BANA İLAÇ GİBİ GELDİ"

Aracı, kanserle uzun süre mücadele ettiğini, sonunda annesinin de desteğiyle bu hastalığı yendiğini söyledi.

Kanserin çok zor bir hastalık olduğunu, özellikle tedavi sürecinde çok zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan Aracı, annesinin desteği ve müziğe ilgisinin hastalığı yenmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Aracı, son ameliyatın ardından geçici felç olduğunu, 3 ay yoğun bakımda kaldığını aktararak, "Uzun süre radyoterapi ve kemoterapi aldım. Tekerlekli sandalye ile 3 ay boyunca dolaşmak zorunda kaldım. Sonra tekrar ayağa kalktım, yürümeye başladım. Yeniden parmaklarımı kıpırdatmayı öğrendim. Bir bebek gibi her şeyi yeniden öğrendim aslında. Buna şükür, şu anda sadece koşamıyorum. Çok zor bir süreçti benim için" dedi.

Aracı, kendisi gibi kanser hastası olan kişilere de bazı tavsiyelerde bulunarak, hastalık sürecinde asla pes etmemeleri gerektiğini, hastalıkta moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu belirtti.

Müzik dinlemeyi, piyano çalmayı çok sevdiğini anlatan Aracı, "Müzik bana ilaç gibi geldi. Müzik sayesinde yeniden yürümeye başladım. Tamamen felç olmuştum. Ne zaman üzgün olsam sevdiğim müzikleri dinledim" diye konuştu.