'Müziğin Başkentlerinden' başyapıtlar

Borusan Sanat, 2024 yılının son günlerinde farklı tarzlara ve dönemlere ait eserlerin bir araya getirildiği özel konserlerle dinleyicilerine keyifli bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2024’ün son konserinde başarılı piyanist Marco Vergini’yi konuk edecek.

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5 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek “Müziğin Başkentlerinden” konserinde Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendirecek olan Vergini, bugüne dek “Arturo Benedetti Michelangeli”, “A. Scriabin” ve “A. Casagrande” gibi uluslararası piyano yarışmalarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

Carlo Tenan Vergini, İtalya’da olduğu kadar Budapeşte'de Franz Liszt Akademisi, New York'ta Carnegie Hall, Cleveland'de Reinberger Chamber Hall, Le Reflet Théâtre de Vevey ve Berlin'de UDK Konzertsaal gibi sahnelerde beğeniyle izlendi. BİFO, yılın son konserini verdiği bu özel gecenin programını Respighi’nin Roma Çeşmeleri ve Schumann’ın 1. Senfonisi ile taçlandırıyor.