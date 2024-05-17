Müzeler haftasında müzeler ücretsiz mi? 2024 Müzeler haftasında hangi müzeler ücretsiz?
Müzeler Haftası için geri sayım başladı. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından tüm Dünyada 18-24 Mayıs arası Uluslararası Müzeler Günü ve Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda gözler "Müzeler haftasında müzeler ücretsiz mi, hangi müzeler ücretsiz?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
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Müzeler Haftası için her yıl farklı bir konsept açıklanıyor. ICOM Milletlerarası Müzeler Konseyince 2024 yılı için ana tema "Müzelerde Eğitim ve Araştırma" olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 18 Mayıs'ta müzelerin ücretsiz olmasıyla gözler bu yılki karara çevrildi. Peki, Müzeler Haftasında müzeler ücretsiz mi? İşte, konuya dair detaylar...
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MÜZELER HAFTASINDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?
Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz yıl Müzeler Haftası bağlamında bakanlığa bağlı müzelerin ücretsiz ziyaret edilebileceğini "Bakanlığımıza bağlı müzelerde 18 Mayıs Müzeler Günü kutlamaları, çeşitli etkinliklerle tüm hafta boyunca devam edecektir. 18 Mayıs 2023 tarihinde tüm müze ve örenyerlerimiz ziyaret saatleri içerisinde halkımız tarafından ücretsiz ziyaret edilecektir." ifadeleriyle duyurdu. 2024 yılı içinse henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması halinde haberimize eklenecek.
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MÜZELER HAFTASINDA MÜZELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde 18 Mayıs Müzeler Günü kutlamaları, çeşitli etkinliklerle tüm hafta boyunca devam edecek. 18 Mayıs 2024 tarihinde tüm müzeler saat 21:00’a kadar ziyarete açık bulundurulacak.
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