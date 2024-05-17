MÜZELER HAFTASINDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz yıl Müzeler Haftası bağlamında bakanlığa bağlı müzelerin ücretsiz ziyaret edilebileceğini "Bakanlığımıza bağlı müzelerde 18 Mayıs Müzeler Günü kutlamaları, çeşitli etkinliklerle tüm hafta boyunca devam edecektir. 18 Mayıs 2023 tarihinde tüm müze ve örenyerlerimiz ziyaret saatleri içerisinde halkımız tarafından ücretsiz ziyaret edilecektir." ifadeleriyle duyurdu. 2024 yılı içinse henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması halinde haberimize eklenecek.