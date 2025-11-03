Müze bahçesinde koruma altına alınan Midas ziyaretçilerin sevgisini kazandı

"Zaman zaman yabani hayvanlar müze bahçesine sığınıyor. Kapımızın önünde bir sıpayı fark eden personelimiz, onun hem hayvanlar hem de büyük ihtimalle çocuklar tarafından uygulanan şiddete maruz kaldığını anlamış. Oldukça ürkek bir haldeydi. Arkadaşımız sıpayı hemen içeri alarak koruma altına aldı. Onu sahiplendik. Veteriner muayenesini yaptı, yaklaşık 8 aylık olduğunu ve herhangi bir hastalığı bulunmadığını söyledi. Sadece maruz kaldığı şiddetten dolayı çok ürkmüştü. Biz de istediği müddetçe müzemizin bahçesinde onu misafir edeceğiz."