Cavendish muzları ise küresel muz pazarında en çok hasılat yapan meyvelerden birisi. Diğer türdeki muzları öldüren hastalıklardan bazılarına karşı daha kuvvetli ve uzun raf ömrüne sahip olan Cavendish muzları, ayrıca diğer muz türlerine göre daha fazla verim sağlıyor.