Her yediğimiz meyveye ve sebzeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada da bazı gıdaları çok fazla abartmadan belli miktarlarda tüketmeliyiz. İşte bu durumda muz kilo aldırır mı? muz kilo yapar mı, verdirir mi? gibi sorular fazlasıyla merak ediliyor. Eğer hazırsanız konuyla ilgili detayları hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Muzun Faydaları Neler?

Muzun kilo aldırmasıyla ya da verdirmesiyle ilgili yorumlara geçmeden önce sizlere muzun faydaları hakkında birkaç bilgi aktarmak istiyoruz.

Ciddi bir enerji deposudur.

Sabah aç karnına bir tane yeseniz bile tok hissedebilirsiniz.

Kan şekerinizi düzenler

Lifli yapısı sebebiyle sindirim sisteminizi düzenler

Antioksidan hissi yaratır stresten korunmanıza bile yardımcı olur.

Atletik performansınızı artırmaya yardımcı olmasından dolayı özellikle sporcuların tercih ettiği bir besindir.

Mide rahatsızlıklarınızı sonlandırır.

İşte bu faydaları sebebiyle herkes mutlaka muz tüketmelidir. Ama dikkat edin, aşırıya kaçmadan tüketin ki sağlığınızı olumsuz yönde etkilemesin.

Muz Kilo Aldırır mı, Verdirir mi?

Şimdi gelelim en önemli konuya: Muz kilo yapar mı?

Her mevsim tezgahlarda görebildiğimiz ve sürekli tüketebileceğimiz bir ürün olan muzun besin değeri yüksektir. Az önce de belirttiğimiz gibi bir tane yemeniz bile sizde tokluk hissi oluşturacaktır. Eğer belli bir düzende tüketirseniz, aşırıya ve düzensizliğe kaçmazsanız muz kilo yapmaz.

Muz içerisinde kesinlikle yağ bulunmuyor. Aksine az miktarda protein ve çok miktarda da karbonhidrat içerir. Buna bağlı olarak günlük tüketilen muz ile harcadığınız kalori miktarı dengeli olmalıdır.

Bir diğer soru da muz yiyerek zayıflanır mı? Muz kilo verdirir mi? İçerisinde lifli yapı bulunduğu için eğer dengeli bir şekilde tüketirseniz kilo vermeniz mümkündür. Ama sadece muz yiyerek kilo veremezsiniz. Beraberinde dikkat etmeniz gereken başka şeyler de olacak:

Düzenli egzersiz

Bol su tüketimi

Çok aşırıya kaçmadan yapılan bir kahvaltıda bir adet tüketebilirsiniz.

Bunlara dikkat ettiğiniz zaman kilo alıp vermenizle ilgili herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ama bir diyetin içerisindeyseniz mutlaka muz tüketmeniz de gerekiyor.

Buna ek olarak merak edilen bir konu daha bulunuyor: Gece muz yemek zararlı mı? Aslında gece belli bir saatten sonra yediğiniz her şey size kilo olarak geri dönebilir. Daha doğrusu vücudunuz yeteri kadar kalori yakamaz. Bu yüzden gece yemek yerine gün içerisinde yiyebilirsiniz.

Günde Kaç Tane Muz Yememiz Gerekiyor?

O halde günde kaç tane muz yenmeli? Sağlıklı bir şekilde vücudunuzun sistemlerini düzenlesin ve enerji versin istiyorsanız günde en fazla 2 tane tüketmeniz yeterlidir. Bunun üstüne çıkarsanız midenizi ağrıtabilir ya da bazen ishale bile sebep olabilir. Bu uyarılara dikkat ettiğiniz durumlarda muz yemek size zarar vermeyecektir.

Eğer muz yemek zayıflatır mı ya da kilo aldırır mı diye merak ediyorsanız bu yazımız size rehber olsun. Çünkü sadece bir gıdaya bakarak kilo alıp verme durumunuzu ölçemezsiniz. Dediğimiz gibi belli ölçülerde tükettiğiniz durumlarda kilonuzu da ayarlayabilirsiniz. Sadece bu noktada bir doktor kontrolünde olmanız da sizin için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü takibiniz daha iyi yapılır ve böylece hedefinize daha çabuk ulaşırsınız.