'Muz ithalatı yasaklansın' önerisi

Anamur Muz Üreticileri Birliği tarafından Anamur Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Birlik Yönetim Kurulu üyesi Özgür Baki ve muz üreticileri katıldı.
Toplantıda konuşan Özgür Baki, ilçenin temel geçim kaynağının muz üretimi olduğunu, Anamur muzunun fiyatında son 10 günde yüzde 30 düşüş yaşandığını söyledi. Anamur muzunun aroması, lezzeti ve besin değeri açısından ithal muzdan çok daha kaliteli olduğuna dikkat çeken Baki, "Anamur'da çiftçiden 6 liraya alınan muz, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde 12-15 liradan satılmaktadır. Üretim maliyeti ve riskleri tek başına üstlenen üreticiyken, başkaları bu işten yüksek kazançlar sağlamaktadır. Ülkemizin yıllık muz ihtiyacının yarısını tek başına Anamur karşılamaktadır. Antalya, Adana ve Hatay illerimizin muhtelif bölgelerinde de muz yetiştiriciliği yapılmasıyla tüm Türkiye'de gerçekleştirilen muz üretimi, ülkemizin yıllık muz ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip hale gelmiştir. Dolayısıyla devletimiz ithal muzda uyguladığı kotayı daha da artırmalı, hatta muz ithalatını yasaklayarak tamamen yerli ve milli imkanlarla muz üreticiliği yapan Anamurlu hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm muz üreticisi çiftçilerimizi desteklemelidir" dedi.
Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de üreticileri hem kendi aralarında birlik olmaya hem de kendilerinin hakkını savunan sivil toplum kuruluşlarına da destek olmaya çağırdı. Üreticiler ise üretimde ve pazarda karşılaştıkları sorunları anlattı.
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