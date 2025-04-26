Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Mutluyuz filmi 26 Nisan Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği film 2023 yılında vizyona girdi. Film, boşanma sürecinde olan Ferhat ve Aslı'nın terk edilme sonrasında yollarının kesişmesini konu alıyor. Peki, "Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Mutluyuz filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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Mutluyuz filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmin başrollerini İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu paylaşıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutluyuz ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...
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MUTLUYUZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mutluyuz, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.
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MUTLUYUZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak - Ferhat
Yasemin Sakallıoğlu - Asli
Başak Parlak
Anıl İlter
Tolga Evren
Rahmi Dilligil
Efe Deprem
Banu Fotocan
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