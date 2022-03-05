MUTKİ AŞİRETİNİN LİDERİ MUHSİN BAYRAK KİMDİR?



Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinde adı duyulmuş ailelerdendir. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideridir. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı.