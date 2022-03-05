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Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak kimdir ve aslen nereli? Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak

Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak kimdir ve aslen nereli? Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Roman Abramoviç'in satılığa çıkardığını açıklamasının ardından Türk iş adamı ve Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak, kulübü satın almaya talip olduğunu açıkladı. Peki, Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

05.03.2022 - 13:54 | Güncelleme: FUTBOL

  • Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında yer alıyor. Dünyaca ünlü İngiliz devi Chelsea'yi satın alacağı iddia edilen Muhsin Bayrak'la ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

  • MUTKİ AŞİRETİNİN LİDERİ MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

    Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinde adı duyulmuş ailelerdendir. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideridir. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı.

  • İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında bir şirket kurdu. Yurt içinde ve yurt dışında projelerde yer aldı.

  • AŞİRET LİDERİ MUHSİN BAYRAK'IN CHELSEA'Yİ SATIN ALACAĞI İDDİA EDİLİYOR

    Roman Abramovich'in sahibi olduğu Premier Lig Kulübü Chelsea satışa çıkarıldı. Muhsin Bayrak'ın kulübü almak için teklif verdiği ve satın alma şartlarını görüştüğü iddia edildi.

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