Mutfağınızdaki gizli sağlık: Vitamin ve antioksidan deposu fesleğenin 5 faydası!

FESLEĞEN NEDİR?

Fesleğen (bilimsel adıyla: Ocimum basilicum), hem İtalyan hem de Güneydoğu Asya mutfağında yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Farklı aromalara, renklere ve yaprak şekillerine sahip birçok çeşidi bulunmaktadır. Yaygın türler arasında tatlı fesleğen, Genovese fesleğeni, Tayland tatlı fesleğeni, mor fesleğen ve kutsal fesleğen (tulsi) bulunur. Her biri, mutfak ve tıbbi kullanımlarda farklı amaçlara hizmet eder.