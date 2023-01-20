Günümüzde Ürdün sınırları içinde yer alan ve Mute adı verilen bölgede gerçekleşen Mute Savaşı sonucu nedir? Mute Savaşı’nı kim kazandı? İlerleyen bölümlerinde Mute Savaşı Kısaca Özeti başlığı altında savaşın seyri ile alakalı bilgiler de bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Mute Savaşı Ne Zaman Yapıldı?

Hz. Muhammed’in, Hristiyan olan Gassani Devleti’ni İslam dinine davet etmek için gönderdiği elçinin, Busra Valisi Şürahbil tarafından öldürülmesi üzerine gerçekleşen Mute Savaşı; 629 yılında yapılmıştır. Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında cereyan eden ilk savaş olan Mute Savaşı; bu özelliği sebebiyle İslam tarihinde büyük bir öneme sahiptir.

Mute Savaşı Kısaca Özeti

Hz. Muhammed, çevrede bulunan komşu ülkelere elçiler aracılığıyla mektuplar göndererek onları, İslam dinine davet ediyordu. Bu amaçla, Bizans İmparatorluğuna bağlı bir devlet olan Gassani Devleti’ne de bir elçi gönderilmiş, ancak İslam Devleti’nin bu elçisi, Gassanilerin Busra Valisi olan Şurahbil tarafından öldürülmüştür. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Hz. Muhammed bir ordu hazırlamış ve bu ordunun Şurahbil üzerine gönderilmesine karar vermiştir.

İslam ordularının Medine üzerinden harekete geçmesi üzerine Şurahbil, Bizans İmparatorluğu’ndan yardım istemiş ve dönemin Bizans İmpartoru olan Herakleios yaklaşık 100 bin kişiden oluşan orduyu bölgeye göndermiştir. Şam’ı geçen İslam orduları ve Bizans İmparatorluğu birlikleri Mute’de karşı karşıya gelmişlerdir.

Savaşın başlarında Bizans İmparatorluğu’nun hiç beklemediği bir şekilde taarruz eden İslam orduları, Bizans birlikleri üzerinde büyük bir panik havası yaratmayı başarmış ve Bizans orduları bu taarruzda çok sayıda zayiat vermiştir.

Ancak Bizans ordularının, Müslümanlardan katbekat fazla olduğunu bilen komutan Halid bin Velid, ordularını Medine yönüne doğru geri çekmeye başlamıştır.