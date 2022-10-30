Müşterilerin kavgasında garson çocuk vuruldu

İstanbul'da, lokantada çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki garson başından vuruldu. Lokantadaki kavga anları ile diğer müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde 27 Ekim Perşembe gecesi 23.50 sıralarında bir lokantada silahlı kavga çıktı. Lokantanın terasında oturan 4 kişi, yanlarına gelen silahlı bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahıyla ateş açması sonucu mermi, servis yapan garson 16 yaşındaki Nihat Demir'in başına isabet etti.
Şüpheliler kaçarken, garson Nihat Demir yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nihat Demir, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
"KARDEŞİMİZE İSABET ETMESE 3 YAŞINDAKİ BEBEĞE GELECEKTİ"
Mahalle sakini M.A., "Dışarıda başlayan bir tartışma, buraya yansımış. Şüpheliler çorba içmeye geldi. Tartıştıkları kişi daha sonra silahla geliyor, kavga çıkıyor. Silahın ateş almasıyla garson kardeşimiz yaralandı. Mermi kafasına isabet etmiş, şu an yoğun bakımda. 16 yaşında genç bir çocuk yoğun bakımda yatıyor, ne olacak belli değil. Olayla hiç ilgisi yok. Daha 16 yaşındaydı, ekmeği için gece vardiyasında çalışıyordu. Mermi kardeşimize isabet etmeseydi, 3 yaşındaki bir bebeği vuracaktı. Yakalansınlar cezasını çeksinler, şu an onların cezasını genç bir çocuk çekiyor" dedi.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamera kayıtlarına giren silahlı kavganın görüntülerinde, garson Nihat Demir'in belinde silah olan şüphelinin önünden geçip merdivenlerden yukarı çıktığı, terasta şüphelilerin arkasında oturan müşterilere çorba servisi yaptıktan sonra içeriye girdiği, bu sırada yaşanan kavgada ateş edildiği görülüyor. Silahın patlamasıyla Nihat Demir yere yığılıyor. Şüpheliler kaçarken, silahlı kişi merdivenlerden inerken yere düşüyor. Şüphelilerden biri de önündeki kişiyi montundan çekerek yere düşürmeye çalışıyor.
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