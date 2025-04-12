Müstakbel Damat filmi oyuncuları: Müstakbel Damat filmi konusu nedir?
Müstakbel Damat filmi 12 Nisan Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin evine konuk oluyor. Senaryosunu M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı'nın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda İlker Ayrık oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Müstakbel Damat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Müstakbel Damat filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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Müstakbel Damat filmi bu akşam beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Erdal Özyağcılar, İlker Ayrık ve Hande Soral'ın paylaştığı Müstakbel Damat filmi, 2022 yılında vizyona girdi. Peki, "Müstakbel Damat konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
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MÜSTAKBEL DAMAT KONUSU NEDİR?
Hasan, Sema'nın ailesiyle tanışıp onları hemen evliliğe razı etmek için Kıbrıs yollarına düşer. Burası coğrafyası, şivesi, yaşaması tatlı, ama farklı bir yerdir. Yaşadığı onca aksiliğin ve şanssızlığın üstüne Hasan’ın sırlarını Çetin Ali Baba'dan saklaması hiç de kolay olmayacaktır.
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MÜSTAKBEL DAMAT OYUNCULARI KİMLER?
Müstakbel Damat oyuncuları arasında İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten gibi önemli isimler yer alıyor.
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