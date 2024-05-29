Mustafa Uğurlu: Nereye kaçtığını bilmiyorum

"BİZ ÜNLÜLER RAHATIZ"

Mustafa Uğurlu, "Normal arkadaşınız olsa kaçar mıydı?" sorusuna ise "Ben de onu anlamadım, nereye kaçtığını da bilmiyorum. Biz ünlüler rahatız ama onlar her zaman rahat davranamaz" sözleriyle karşılık verip durumu açıklamaya çalıştı.