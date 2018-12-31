"EŞİM BANA VURMADIĞINI İDDİA EDİYOR"



- Olay günü yüzük vardı parmağında. O yüzük benim gözüme oturunca ortiba kemiğim beynime kadar kırıldı. Ölümden döndüm ben. Barışmamız çok zor oldu. Aramızda hiç bu denli bir durum olmamıştı. Bir sene uykuda vakit geçirdim. Bir aparat yerleştirdiler göz çukuruma. Çok zor dönemdi. Bu zaman kadar böyle bir şey yaşamadım. Eşim bana vurdu, ama o vurmadığını iddia ediyor.