Siyasetçi ve iş insanı Mustafa Sarıgül, yeni partisinin tanırımı için bir basın toplantısı düzenledi. Mustafa Sarıgül'ün partisine dair her detay merak ediliyor. Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı ne? İşte Mustafa Sarıgül'ün partisinin logosu

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN PARTİSİNİN İSMİ

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı.

Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.