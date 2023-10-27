Mustafa Sandal: Tam zamanında olmuşum

"TEKRAR BABA OLMA DÜŞÜNCEM YOK"



Daha önce, "Keşke daha erken baba olsaydım" açıklamasını yapan Mustafa Sandal'a bu sözleri hatırlatıldı. Emina Jahovic ile evliliğinden Yaman ve Yavuz adında çocukları bulunan ünlü şarkıcı, "Yok yok. Tam zamanında olmuşum. Baba olmak için tecrübe gerekiyor bence. Bizim evde iki tane de çocuk var. Şu an bir daha baba olma düşüncem yok. Köpeğimiz var, o da erkek. Çok fazla testosteron var etrafımızda. O yüzden risk almaya gerek yok aslında" şeklinde konuştu.