Konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, muhabirlerin “Cumhuriyet Bayramına özel sahne şovları hazırladınız mı?” sorusuna, “Özel bir şov hazırlamamıza gerek yok. Olayın kendisi tarihin en büyük şovu zaten. Türkiye Cumhuriyeti dünya çapında bir şov yaptı. Biz de bayraklarımızı alıp sahneye çıkacağız” yanıtında bulundu.