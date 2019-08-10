Bir ara gazetecilere el sallayan ikili, çocuklarıyla aile pozu vererek, "Ayrılsak da her zaman beraberiz. Biz bir aileyiz" mesajı verdi.

Sandal oğlu için hazırlattığı doğum günü pastasını kendi elleriyle getirdi.



Ailesi ve arkadaşları Yaman'a pastayı üfleyeceği sırada "Dilek Tut Yaman" diye seslendi.



Şarkılar eşliğinde pastasını üfleyen Yaman'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.