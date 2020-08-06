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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alanyaspor'da forma giyen futbolcu Mustafa Pektemek, eşi Sena Pektemek ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Eşiyle birlikte alışverişe çıkan Pektemek, gazetecilerin sorularına yanıtladı.

Aracını bir süre bekleyen futbolcu, "Alanya'da trafikten ve stresten uzak bir hayat yaşıyoruz. Buradaki trafiği görünce orada olduğuma şükrediyorum" açıklamasını yaptı.