26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siyah-beyazlı takımın 33 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül, zaman zaman yaşadığı sakatlıklara rağmen ilk yarıda en fazla süre alan isim olarak dikkati çekti. Süper Lig'de sadece bir maç kaçıran Gökhan Gönül, bin 262 dakika sahada kalmayı başardı.
Beşiktaş'ın savunma oyuncuları süre konusundaki istikrarlarıyla öne çıktı. Siyah-beyazlılarda Hırvat stoper Domagoj Vida, 15 maç ve bin 255 dakika, Alman file bekçisi Loris Karius ise 13 karşılaşma ve bin 170 dakika süre aldı.
EN HIRÇINI GARY MEDEL
Siyah-beyazlı takımda ilk yarının en hırçın oyuncusu Gary Medel oldu.
İlk yarıda 14 maçta görev alan Şilili futbolcu, bunların 6'sında kart gördü. Beş kez sarı kartla cezalandırılan Medel, bir defa da kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
GOLLERDE MUSTAFA PEKTEMEK
Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, en golcü oyuncu unvanını aldı.
Sezon başında kadroya girmekte zorlanan fakat sonrasında şans bulmaya başlayan 30 yaşındaki santrfor, 9 maçta 5 gol attı.
İlk yarının son bölümlerinde az forma giyen Ryan Babel, 4 kez fileleri havalandırırken, Vagner Love ve devre bitmeden takımdan ayrılan Pepe üçer gol sevinci yaşadı.
İLK YARI İSTATİSTİKLERİ
Siyah-beyazlı oyuncuların Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|İlk 11
|Süre (Dk)
|Gol
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Gökhan Gönül
|16
|14
|1262
|1
|1
|0
|Domagoj Vida
|15
|15
|1255
|0
|3
|1
|Loris Karius
|13
|13
|1170
|0
|2
|0
|Gary Medel
|14
|13
|1148
|0
|5
|1
|Ricardo Quaresma
|14
|13
|1087
|2
|5
|0
|Caner Erkin
|14
|9
|1084
|0
|4
|1
|Ryan Babel
|12
|10
|1029
|4
|1
|0
|Atiba Hutchinson
|11
|10
|904
|0
|0
|0
|Pepe
|10
|10
|889
|3
|1
|0
|Adem Ljajic
|11
|9
|828
|2
|3
|0
|Oğuzhan Özyakup
|13
|10
|752
|1
|1
|0
|Adriano Correia
|11
|9
|702
|0
|4
|0
|Jeremain Lens
|11
|7
|609
|1
|5
|0
|Necip Uysal
|9
|7
|587
|0
|2
|0
|Mustafa Pektemek
|9
|6
|562
|5
|1
|0
|Vagner Love
|8
|5
|499
|3
|0
|0
|Tolgay Arslan
|8
|5
|409
|0
|1
|0
|Güven Yalçın
|9
|5
|393
|2
|2
|0
|Dorukhan Toköz
|6
|5
|390
|0
|2
|0
|Alvaro Negredo
|4
|4
|350
|2
|0
|0
|Tolga Zengin
|3
|3
|270
|0
|0
|0
|Enzo Roco
|5
|2
|209
|0
|1
|0
|Cyle Larin
|7
|1
|152
|0
|1
|0
|Fatih Aksoy
|2
|0
|97
|0
|1
|0
|Utku Yuvakuran
|1
|1
|90
|0
|0
|0
|Gökhan Töre
|2
|1
|36
|0
|0
|0
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