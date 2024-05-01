Mustafa Kaplan, İrfan Can Kahveci'yi isteyen takımı açıkladı

Kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'nin Avrupa'dan takipleri her geçen gün artıyor. Son olarak milli futbolcu için Gençlerbirliği'nden hocası olan Mustafa Kaplan çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Mustafa Kaplan'ın açıklamaları şöyle: