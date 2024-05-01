Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü - Güncel haberler

        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü

        Diyarbakır'da 24 yaşındaki Orçun Kartal, geçen yıl bıçakla yaraladığı Y.Ö. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 18:31 Güncelleme: 01.05.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sur ilçesinde dün gece saatlerinde Oruç Kartal, gittiği kahvehanede bir yıl önce bıçakladığı Y.Ö. ile karşılaştı. Y.Ö., kaçmaya çalışan Kartal’a tabancayla ateş etti.

        Orçun Kartal, yere yığılırken, Y.Ö. ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oruç Kartal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Otopsinin ardından Kartal’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Sur ilçesindeki Mardin Kapı Asri Mezarlığı’na defnedildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Diyarbakır
        #diyarbakır haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Habertürk Anasayfa