Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü

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Sur ilçesinde dün gece saatlerinde Oruç Kartal, gittiği kahvehanede bir yıl önce bıçakladığı Y.Ö. ile karşılaştı. Y.Ö., kaçmaya çalışan Kartal’a tabancayla ateş etti.

Orçun Kartal, yere yığılırken, Y.Ö. ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oruç Kartal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsinin ardından Kartal’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Sur ilçesindeki Mardin Kapı Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.