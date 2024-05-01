Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, dünya genelinde coşkuyla kutlanıyor. 132 yıldır her 1 Mayıs'ta kutlanan bayram Filipinler, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Almanya gibi birçok ülkede renkli manzaralara sahne oldu.
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ALMANYA
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlarda ve caddelerde güvenlik önlemleri alındı.
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YUNANİSTAN
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kutlamalar kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
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FİLİPİNLER
Filipinler'de 1 Mayıs kutlamalarında kitlelerle polis arasında arbede yaşandı.
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Filipinler polisi, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
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GÜNEY KORE
Güney Kore'de 1 Mayıs kutlamalarına coşkulu katılım gerçekleşti.
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ENDONEZYA
Endonezya'da da 1 Mayıs meydanlarda kutlanırken, başkent Cakarta renkli görüntülere sahne oldu
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Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yürüyüş düzenlendi
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IRAK
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki pazarlarda çeşitli mesleklerdeki işçiler, geçimlerini sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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JAPONYA
Japonya'nın başkenti Tokyo'da binlere insan olumsuz hava şartlarına rağmen 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlandı
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