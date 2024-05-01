Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi memur tüm çalışanlarca bugün yurt çapında kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden günün anlam ve önemine dair mesajlar yayımladı
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TÜRKAN ŞORAY
Alın teri ve emek, en kutsal değerdir. İşçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun.
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HÜLYA KOÇYİĞİT
Birlik, emek ve dayanışmanın günü kutlu olsun.
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FİLİZ AKIN
Bugün mayısı karşıladığımız ilk gün ve de çok önemli bir gün. Çünkü emek ve emeğin kutlandığı gün. Dilerim ağız tadıyla kutlanır 1 Mayıs... Emeğiyle, çalışararak hayatını kazananlara selam olsun.
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AJDA PEKKAN
Üreten, hayat veren, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara kavuşabilmek umuduyla...
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YILMAZ ERDOĞAN
Gördüğünüz her güzel şey, arkasında büyük bir emek, çaba ve dayanışma barındırır. Her kahkaha, her duygu dolu an, ardında sayısız özverili çalışma gizler. Görünmeyen kahramanlar her başarı hikâyesinin temel taşlarıdır. Onlar olmadan bu hikâyeler tamamlanamaz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
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CEM YILMAZ
Tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlarım. Çalışmanın ödev olması kadar, emeğin hakkını gözetmenin de görev olduğu güzel günler dilerim.
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DEMET AKBAĞ
1 Mayıs emeğin ve dayanışmanın bayramı kutlu olsun.
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KEREM ALIŞIK
Mümkün mü erişebilmek emek ve alın teri ile yaşamanın yiğitliğine... Onurlu, yürekleri namuslu elleri ile dünyayı omuzlarında taşıyan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dünya Dayanışma Günü kutlu olsun.
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Emeğin gücü ve dayanışmanın desteğiyle... 1 Mayıs kutlu olsun.
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