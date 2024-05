YILMAZ ERDOĞAN

Gördüğünüz her güzel şey, arkasında büyük bir emek, çaba ve dayanışma barındırır. Her kahkaha, her duygu dolu an, ardında sayısız özverili çalışma gizler. Görünmeyen kahramanlar her başarı hikâyesinin temel taşlarıdır. Onlar olmadan bu hikâyeler tamamlanamaz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.