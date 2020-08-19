Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve mukavelesini uzatmadığı için 17 Şubat'ta kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu. Galatasaray, genç futbolcunun Lille'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.
Sarı-kırmızılılar, 12 yaşında altyapısına katılan Mustafa Kapı'dan 220 bin Euro'luk yetiştirme bedeli kazanacak.
4. TÜRK FUTBOLCU!
18 yaşındaki orta saha, Lille'de forma giyen 4. Türk futbolcu olacak. İlk olarak Zeki Çelik'in transfer olduğu Lille, daha sonra Yusuf Yazıcı ve geçen haftalarda Burak Yılmaz'ı renklerine bağlamıştı.
MUSTAFA KAPI KİMDİR?
Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi.
Önceki sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.
Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen Emre Belözoğlu'ndan almıştı. 1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.
14 YAŞINDAYKEN HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI
Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.
Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.
Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrası A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımın farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 200 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 70'in üzerinde gole imza attı.
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