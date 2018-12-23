"Galatasaray özelinde konuşmam gerekirse son 15 yıla baktığımızda altyapıdan kazanılan oyuncular genelde Fatih Terim döneminde olmuş. Çok geriye gitmeye gerek yok önceki gelişinde de Emre Çolak ve Semih Kaya kazandırılmıştı, şimdi de Yunus ve Ozan şans buluyor. Kulüplerin parlatmayla ilgili olarak teknik direktörden bağımsız bir yol haritası olması gerekiyor ki şu an içinde bulundukları borç batağından çıkabilsinler. Her yıl ismini bir yıl sonra unuttuğumuz yabancı oyuncular alınıyor ancak belki de o oyuncuların borçları 10 yıl daha ödeniyor. Bu oyuncuları değer haline getirmemiz gerekiyor. Güvenildiklerinde, bu güveni gösterenleri mahcup etmediklerini kanıtlıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.