Mustafa Erhan sakatlıklardan kurtulamıyor!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselen ve sonrasında Milli Takım aday kadrosuna da dahil edilen Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon sakatlıklardan başını kaldıramadı.

18 yaşındaki genç forvet, yazdan bu yana 3. sakatlığını gördü. Temmuz ayında kampta sorun yaşayan Mustafa Erhan, 29 gün sahalardan uzak kalıp sahalara döndüğü ilk maçta bir kez daha fire verip 44 gün formasından uzak kalmıştı.

REKLAM advertisement1

Ümit Milli Takım'da yeniden sakatlanan genç isim, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Mustafa Erhan Hekimoğlu bu sezon 10 maçta sakatlığı sebebiyle yer alamamıştı.