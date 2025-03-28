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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Mustafa Denizli: Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım! - Fenerbahçe Haberleri

        Mustafa Denizli: Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!

        Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 23:08 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:36
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        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaştı ve rakibini 4-2 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

        "BODRUM MAÇA DEZAVANTAJLI ÇIKTI"

        Maça farklı bir yerden bakmak lazım. Bu 90 dakikayı değerlendirirken nasıl geldiklerine bakmak lazım. Milli maç arası genelde iyi giden takımların grafiklerinin bu aradan sonra düşüş gösterdiğini, kötü gidenlerin de toparlandığını gösterdiğini net olarak görürüz. Bodrum için bu açıdan talihsiz bir maçtı, yükseliş trendine girmişti. Bodrum FK, bu akşam sahaya dezavantajlı çıktı çünkü hem milli ara dönüşüydü hem de karşısında Fenerbahçe vardı. F.Bahçe'nin başlangıç kadrosunda belki de ilk defa ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi gördüm. İrfan Can Kahveci, şimdiye kadar niye bu kadroda görev almadı? Kaliteli ve yaratıcı bir futbolcu. Bu akşam ön plana çıkan futbolculardan biriydi.

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        "EL OLMASA TOP NEREYE GİDECEK?"

        Anderson Talisca, en çalışkan maçlarından birini oynadı. Penaltı pozisyonunu da tartışırım. Evet, elle oynama var ama futbolun doğasına aykırı. Talisca'nın eli olmasa top nereye gidecek?

        "NEREYE KADAR YABANCI HAKEM?"

        Evet, bizim hakemlerimiz hata yapıyor ama bunun sonu yok. Nereye kadar yabancı hakem? Sadece üç takımın maçına getirirsen bu da adalet değil. Hakemleri sahaya normal çıkarmıyoruz ki... Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gelmesi de hataydı. Gençler artık hakem olmak için heveslenmeyecek. Hata yapmayan hakem olur mu? Kasıtlı hakem tespit edersen görev vermezsin. Bu kadar baskı altında olan insanların normal maç idare etmesi çok mümkün değil. Serdal Adalı'ya da katılıyorum. Eğer Galatasaray-Fenerbahçe maçına veriyorsan bu derbiyi de yabancı hakem yönetsin. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bu ligin dışında değerlendiren bir durum ortaya çıkıyor, bu doğru değil.

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