Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cengiz, "Çok genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Biz nice ekonomik zorluklar gördük. Bunları aşmamız gerekir. Bizim ülkemizin itici güçlerinden biri de inşaat sektörü. İnşaat sektörünün durması diğer sektörleri çok etkiliyor. Son aylarda çok ciddi kıpırdanma var. İnsana refahı getirecek iki şey var. Biri güvenlik, biri konfor. Her ikisini de bu tip projeler geliştirir. Ülkemize, genç nüfusumuza güven duyulmasını yürekten diliyorum. Galatasaray’ın canlanması demek Fenerbahçe’nin canlanması demek. Fenerbahçe’nin canlanması demek Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un Erzurum’un, Eskişehir’in canlanması demek. Spor dünyamızda mutlaka bu hareketliliğin, camialar arasında birbirine saygı ve sevginin gelişmesi şart. Birbirimize saygı olalım, kendimize saygı duyuyorsak" diye konuştu.

"RAKİPLER NE KADAR GÜÇLÜYSE SİZ O KADAR GÜÇLÜSÜNÜZ"

Galatasaray’a bedava arazi verildiği yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Başkan Cengiz, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Sakaryaspor, Göztepe, Konyaspor toplumun itici güçleridir. Halkımız sıkılmıştır, bunalmıştır. Ekonomik zorluklardan, coğrafyanın bize getirdiği dertlerden. Bunun tek yolu spordur. Bunun spor ekonomisi yolu ile ülke ekonomisine katkısı bize mutlu eder. Ama Fenerbahçe ama Beşiktaş ama Galatasaray ben mutlu olurum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu ülkenin parçalarından birinde mensubu olduğum camianın da temsilcisiyim. Ama o camialar güçlendikçe biz güçleniriz. Ben bu sözde çok samimiyim. Sizin rakipleriniz ne kadar güçlü ise siz o kadar güçlüsünüz. Onların zayıflaması bizi mutsuz eder. Biz bütün yarışın 8 takım değil 18 takım arasında geçmesini dileriz. Ülkemizi ve insanlarımızı mutlu etmesini dileriz" şeklinde konuştu.

Proje bitmesinin ardından takıma yıldız isimlerin alınıp, alınmayacağının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla beraber olsak. Büyük takımlar en az 1-2 dünya çapında bir yıldız ile yürür. Gerisinin sahada ölümüne koşan, 90 dakika aldığını kutsal formayı ölümüne mücadele ile yansıtan o ruha sahip insanlarla yürüyeceği de kesin. Her zaman gelir" dedi.

Düşler Vadisi’ni bundan sonra daha çok tanıtacaklarını belirten Cengiz, "Ada ile ilgili daha çok uğraşacağız. Oradaki hukuksal süreç devam ediyor. Ada sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin incisi. Yıktı, yıkıldı. Orayı eski haline getirerek camianın hizmetine, Türk halkına sunmak ana hedeflerimizden biri" ifadelerini kullandı.

"DIAGNE'NİN ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMASI GEREK"

Yıldız golcü Radamel Falcao’nun Kolombiya basınına göre takımdan ayrılacağının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Türkiye basınında da başka şeyler yazılıyor. Kolombiya basını da yazabilir” diye cevap verdi. Club Brugge’da kiralık olarak oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne’nin devre arasında dönüp, dönmeyeceği sorusuna ise Cengiz, “Onun askerlik hizmetini tamamlaması gerek" şeklinde cevap verdi.