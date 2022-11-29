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Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku!

istanbul Büyükçekmece’de şarkıcı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyuldu. Yaklaşık iki buçuk milyonluk altın çalan hırsızlar kayıplara karıştı

Giriş: 29.11.2022 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku!
Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku!
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İHA

Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 4 şahıs, şarkıcı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi.

Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken yaklaşık iki buçuk milyon liralık altın çalındığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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