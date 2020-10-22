Mustafa Ceceli, muhabirlerin, "Birçok şarkının sözlerini siz yazıyorsunuz. Eşinize bir şarkı yazacak mısınız?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Selin'in öğrencilik yıllarında sözler yazdığı bir defter varmış. O defter bana geldiği zaman mutlaka güzel bir şarkı çıkacaktır. Bu bizim aramızda güzel bir hatıra olur.