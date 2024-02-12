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        Haberler Sağlık Mustafa bebek anne karnında yapılan kan nakilleriyle yaşama tutundu

        Mustafa bebek anne karnında yapılan kan nakilleriyle yaşama tutundu

        Antalya'da anne karnındayken kan uyuşmazlığı nedeniyle ölme ihtimali bulunan bebek, göbek kordonundan 5 kez yapılan kan nakliyle sağlıklı bir şekilde doğdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 09:54 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:08
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        Anne karnında kan nakli!
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        Manavgat ilçesinde yaşayan Ali ve Hatice Özkan çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken, gebeliğin 6. ayında, anne ve bebek arasında kan uyuşmazlığı (rh-rh uyuşmazlığı) olduğu belirlendi.

        Anne Hatice Özkan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yüksek riskli gebeliklerin takip ve tedavisinin yapıldığı perinatoloji kliniğine sevk edildi. Klinikte yapılan takipte, kan uyuşmazlığı nedeniyle bebeğin ölümü veya engelli doğma ihtimali belirdi.

        Bunun üzerine bebek anne karnındayken içinde bulunduğu keseye çok ince bir iğne ile girilerek, kordonuna 5 kez kan verildi.

        Gebeliğin 35. haftasında dünyaya gözlerini açan Mustafa Özkan bebek, 2 hafta yenidoğan yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

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        "GEREKEN HER ŞEYİ YAPTIK"

        Perinatoloji uzmanı Doç. Dr. And Yavuz, hastanelerine 6 aylık gebeyken başvuran Hatice Özkan'ın tetkiklerinde, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle bebeğin kan değerlerinin düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.

        Bu tip durumlarda erken şekilde tedavi yapılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Yavuz, "Eğer tedavide geç kalınırsa bebek ölebiliyor ya da erken davranılmazsa bebeğin zeka puanında, nörolojik gelişiminde ciddi sorunlar gerçekleşebiliyor. Bebeğe toplamda 5 kez kan verdik. Sonrasında takiplerimizi yaptık. Akciğer geliştiriciden sonra 35. haftada doğum yaptırdık. Doğumda herhangi bir sıkıntı olmadı. Takiplerimizde de bir sıkıntı olmadı. Gereken her şeyi yaptık" diye konuştu.

        Yavuz, bu rahatsızlığa normalde gebeliğin daha geç haftalarında rastladıklarını ve en fazla iki kere kan verdiklerini dile getirerek, 5 kez kan naklinin çok nadir olduğunu kaydetti.

        Yenidoğan Uzmanı Uzman Dr. İsmail Çetiner ise gebeliğin 35. haftasında Mustafa Özkan bebeğin, anne karnında yapılan başarılı müdahale sayesinde, 2 kilo 440 gram olarak doğduğunu belirtti.

        Bebeğin büyük bir sağlık sıkıntısı olmadan, çok hafif bir ödemle hayata gözlerini açtığını belirten Çetiner, bebeği 2 hafta sonra sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini kaydetti.

        "KAN VERİLMEMİŞ OLSAYDI ÇOCUĞU KAYBEDERDİK"

        Öğretmen olan baba Ali Özkan ise anne ve bebeğin hastanede doğuma kadar takip edildiğini belirterek, "Anne karnında çocuğa 5 kere kan verdiler. Bu kan verilmemiş olsaydı çocuğu kaybederdik. Yani yaşama şansı yoktu. Gebeliğin 35. haftasında sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu kucağımıza aldık. Devletimizin bize böyle bir sağlık hizmeti, böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Edebiyat öğretmeni anne Hatice Özkan da ilk iki çocuğunun gebeliklerinde herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını belirtti.

        Hastalığı öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade eden Hatice Özkan, "Başıma gelene kadar ne perinatoloji kliniğini ne de böyle bir hastalığı bilmiyordum. Zor ve sıkıntılı bir süreçti. Korkuyordum. Sürekli işte bebeğimi kaybetme endişesiyle yaşıyordum, Rabb'ime şükürler olsun çocuğum şu an sağlıklı bir şekilde kucağımda" dedi.

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